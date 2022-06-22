انت الان تتابع خبر مواعيد امتحانات الدور الثاني بالقاهرة.. الطلاب يحضروا نفسهم عشان ياخدوا الاجازة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، بالكشف عن المواعيد الخاصة بامتحانات الدور الثاني لكل المديريات، وهي التي يبحث عنها جميع الطلاب الذين لديهم مواد سوف يؤدون فيها امتحانات الدور الثاني.

مواعيد امتحانات الدور الثاني بالقاهرة لكل الطلاب

وسوف تبدا امتحانات الدور الثاني في القاهرة من يوم السبت 16 يوليو القادم وتستمر إلي يوم 10 أغسطس 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال صفحة التواصل الاجتماعي على “فيس بوك”، وفقاً لما تم اعتماده من خلال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

جدول امتحانات الدور الثاني لكل المراحل بالقاهرة

تبدأ امتحانات سنوات النقل الثانوي الفني، من السبت الموافق 16 يوليو حتى الثلاثاء الموافق 26 يوليو2022.

تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي وما يعادلهما، في الفترة من الأربعاء الموافق 27 يوليو حتى الاثنين الموافق 1 أغسطس.

سوف تبدأ متحانات النقل للإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادلها، في الفترة من الأربعاء الموافق 27 يوليو حتى الثلاثاء الموافق 2 أغسطس.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية، ومدارس الصم والمكفوفين، ومدارس الإعدادية المهنية، في الفترة من الأربعاء الموفق 3 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 10اغسطس.