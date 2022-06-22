انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – إعفاء دواجن التموين من الضرائب والجمارك – سعرها هينزل كتير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعة الاسبوعي الذي عقد منذ قليل، قراراً بالموافقة على إعفاء ألف طن من مجزءات الدواجن المجمدة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح مجلس الوزراء في قراره، أن هذه الكمية من الدواجن المجمدة سوف طرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

يذكر أن أسعار الدواجن المجمدة في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو قد شهدت ارتفاع حيت بلغ سعر الكيلو 46.76 جنيه، بزيادة 2 جنيه عن أسعار أمس الأثنين.