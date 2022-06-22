انت الان تتابع خبر بشرة خير لأهالي المنيا من حياة كريمة.. إحلال وتجديد 14 محطة مياه هتحل أزمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على الإجتماع مع استشاري الشركة والشركات التي تنفذ أعمال التجديد والإحلال وإعادة التأهل لأربعة عشر محطة مياه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محطات بالمنيا بها عمليات الاحلال والتجديد

وتشمل محطات المياه في المنيا التي تشمل على عمليات الاحلال والتجديد، وهم “بني وركان، صفانية، العدوة 1، والعدوة 2، وزاوية الجدامي، وبرطباط، وشارونة، ومعصرة ملوي، ودير ابوحنس، ودير البرشا، وقلندول، والعرين القبلي، وتل بني عمران”.

بشرة خير لأهالي المنيا من حياة كريمة بتجديد وإحلال محطات مياه

ووجه السعيد خلال العديد من التصريحات الصحفية بضرورة إنجاز جميع الاعمال طبقاً إلى البرامج الزمنية المقدمة من قبل الشركات، وأيضاً العمل طوال الـ 24 ساعة، وايضاً الزيادة الخاصة بفرق العمل والمعدات في المواقع لإنهاء كل الأعمال، وتكليف جميع مسئولي حياة كريمة في الشركة، ويتم متابعة الأعمال واقعياً والتخلص من كل المعوقات وسرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني الخاص بالمشروعات.

انتهاء توصيلات الصرف الصحي بالكامل

وأعلن على أهمية الإنتهاء من التوصيلات المنزلية للمياه في وقت سريع لتوفير الفرصة لجميع المرافق الأخرى مثل الغاز والاتصالات للعمل في المبادرة، ويتم الإنتهاء من كل أعمال الإحلال والتجديد والتدعيم والمد لكل الخطوط، والإنتهاء من كل التوصيلات التي تخص الصرف الصحي بعد انتهاء كل الأعمال الخاصة بمد الخطوط من خلال الهيئة القومية.