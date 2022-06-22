انت الان تتابع خبر عاجل بالفيديو.. مبروك عطية يعلن اعتزاله الجمهور.. السبب نيرة أشرف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، بإثارة حالة من الجدل الكبير بعد التصريحات الأخيرة الخاصة به بخصوص واقعة ذبح طالبة المنصورة نيرة أشرف، وخرج في بث مباشر منذ قليل على صفحته الرسمية عبر “فيس بوك”، وأشار إلى أن لقاءه هذا “ربما يكون الأخير بالجمهور”.

مبروك عطية يعلن اعتزاله الجمهور اليوم

وتحدث مبروك عطية في البث المباشر، قائلاً “هذا اللقاء الأخير وسميته لهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود، وسيبوني بقى أتكلم براحتي ده اللقاء الأخير، لأن اتعلمنا والطلبة اتعلمت أن هناك أخطاء بالبحث العلمي وهي النقل عن مصدر وسيط، فعند النقل عن مصدر أساسي جائز ولكن نقل من مصدر على مصدر سيئ لتوافر المرجع الأصلي”.

عطية يوضح ما يقصده بـ “القفة”

وتابع عطية قائلاً “ومقطع الفيديو واضح في حادثة نيرة الله، يرحمها دعوت لها 9 مرات وفي سري 90 والله أعلم بالعدد، وسألت الله أن يهيئ لنا قاضيًا يقتص من القاتل وانتهى الموضوع، ثم وجهت ما أراه نحو الستر ولم أقل البنت كانت غير محجبة لم أقل إنها نازلة بشعرها لم أبرر القتل بسبب عدم الحجاب، واحد اطلع على اللى أنا قلته وفهم خطأ الباقي ياخد من الوسيط طب مترجعوا لكلام الدكتور”.

وانهي قائلاً “الحاجة التانية مش لادة عليكم كلمة قفة والله موجودة في جميع مصادر اللغة العربية، فأنا لم أسئ للمرأة، قلت فقط البسي محتشمة ما كتب الله شيئًا على عباده إلا لمصلحتهم”.