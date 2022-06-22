انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس غداً الخميس : رياح خلال ساعات المساء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا مساء غداً الخميس الموافق 23 يونيو 2022 على مناطق متفرقة من أنحاء جمهورية مصر العربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.