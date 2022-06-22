انت الان تتابع خبر عاجل – وزير التعليم يطالب أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة بهذا الأمر الضروري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن كتيب المفاهيم الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2022، التي أنطلقت يوم الأثنين الماضي الموافق 20 يونيو 2022، بمختلف محافظات الجمهورية، هو مخصص للمواد الاساسية, وليس للمواد الإضافية.

وأوضح شوقي، أن مجلدات المفاهيم لم تكن مخصصة للمواد التي لا تضاف إلي المجموع مطالباً جميع أولياء الأمور بعد إثارة بعض القضايا قبل أيام من الامتحانات التحريرية للثانوية العامة التي سوف تبدأ يوم 26 من الشهر الحالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم الفني، أن الوزارة قامت منذ عدة أسابيع بالاعلان عن كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح وقلنا بكل دقة ، وذلك منعاً للقيل والقال، ولكي يكون جميع الطلاب على دراية كاملة بشكل الامتحانات.