انت الان تتابع خبر طرق التأكد من سلامة اللحوم قبل شرائها.. بعض المواشي أصيبت بالحمي القلاعية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر في الوقت الحالي الكثير من البوستات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، التي تؤكد على أن المواشي والحيوانات تعامي من الحمي القلاعية، وهو يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب الحيوانات، ومن الممكن أن تسبب وفاتهم، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة عند تناول اللحوم.

الحمي القلاعية ليست من الأمراض الخطيرة

وأكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري، إنه كل عام في نفس الوقت ينتشر مثل هذه البوستات التي تؤدي إلى نشر الذعر والقلق والخوف بين جميع المواطنين، وذلك على الرغم من إصابة العديد من المواشي بالحمي القلاعية إلا أن الأمر يعتبر ليس من الأمور الخطيرة.

طرق التأكد من سلامة اللحوم قبل شرائها لعدم الإصابة بأمراض