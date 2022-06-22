انت الان تتابع خبر طرق التأكد من سلامة اللحوم قبل شرائها.. بعض المواشي أصيبت بالحمي القلاعية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر في الوقت الحالي الكثير من البوستات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، التي تؤكد على أن المواشي والحيوانات تعامي من الحمي القلاعية، وهو يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب الحيوانات، ومن الممكن أن تسبب وفاتهم، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة عند تناول اللحوم.
الحمي القلاعية ليست من الأمراض الخطيرة
وأكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري، إنه كل عام في نفس الوقت ينتشر مثل هذه البوستات التي تؤدي إلى نشر الذعر والقلق والخوف بين جميع المواطنين، وذلك على الرغم من إصابة العديد من المواشي بالحمي القلاعية إلا أن الأمر يعتبر ليس من الأمور الخطيرة.
طرق التأكد من سلامة اللحوم قبل شرائها لعدم الإصابة بأمراض
- شراء اللحوم التي تحمل ختم مجزر، وذلك لأن هذا يعني أنها صالحة لأن الذبح يتم بعد التأكد من أن الحيوان المذبوح سليم وتحت إشراف طبي بيطري.
- لابد أن يكون الختم على اللحم غير مزر وان يتم تميز الصيغة التي تخص الحبر التابع إلى المجزر ولا تطبع أو تسيح على اليد او القماش.
- لا يتم شراء لحوم رخيصة الثمن ومن أماكن غير موثوق بها ولا تكون مجهولة المصدر.
- ممنوع شراء اللحوم بدون خنك وهذا لأنه يعني أنها مذبوجة خارج المجزر.
- من الأفضل أن يتم طهي اللحم بشكل جيد قبل تناوله.
- ممنوع شراء اللحم المفروم وهذا لأنه يكون من السهل غشه، ويجب أن يتم قطع قطع من اللحم ثم فرمها عند الجزار امام عينك حتى تضمني جودة اللحم.