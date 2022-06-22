عاجل – التعليم تكشف حقيقة فتتاح مدارس فنى خاصة فى مجال البترول والنقل البحرى

انت الان تتابع خبر حقيقة وجود عصابة تنتحل صفة عمال لسرقة المنازل.. الداخلية تطمئن قلب المواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية بالكشف عن حقيقة وجود عصابة تنتحل صفة عمال لسرقة المنازل، وهي التي انتشرت بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأصابت الكثير بحالة من الذعر والقلق الشديد.

بيان منسوب لوزارة الداخلية

وأوضحت وزارة الداخلية عن ملابسات ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور بيان منسوب إلى الوزارة يشمل على تحذير المواطنين من إحكام غلق أبوب منازلهم، وأيضاً أن لا يتم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب، وذلك بدعوى وجود تشكيل عصابي وهو يزعم أفراده بأنهم تابعون إلي شركة المياه، وأيضاً أنهم عمال يقومون يتغيير المصابيح الكهربائية بشكل مجاني، وهم يقومون بسرقة المنازل ويكون هذا تحت تهديد السلاح.

حقيقة وجود عصابة تنتحل صفة عمال لسرقة المنازل تكشفه الداخلية

وظهر من الفحص عدم صحة كل هذه الادعاءات وأن كل ما انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن هو منشور قديم، وسبق وانتشر على جميع المواقع منذ العديد من السنوات في بعض الدول العربية، وأيضاً قامت جميع الجهات المعنية في هذه الدول بنفي كل هذه الإدعاءات، وجاري حالياً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يروون هذه الشائعات.