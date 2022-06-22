عزة حسين«نائبة مستقبل وطن» تطاب بإلغاء التقييم الوظيفي لذوى الهمم ووجود طبيب متخصص بمكاتب التضامن

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706345/عزة-حسيننائبة-مستقبل-وطن-تطاب-بإلغاء-التقييم-الوظيفي-لذوى-الهمم-ووجود-طبيب-متخصص-بمكاتب-التضامن

تقدمت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس المجلس، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، لإلغاء التقييم الوظيفي بمكاتب التأهيل الاجتماعي بمكاتب التضامن الاجتماعي .

دوت الخليج

النائبة عزة حسين تطاب بإلغاء التقييم الوظيفي لذوى الهمم بمكاتب التضامن ووجود طبيب متخصص

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى الطلب المقدم منها أن ذوى الاحتياجات الخاصة، يعانون من وجود تغير فى نسبة الإعاقة، أوالغاء الإعاقة ، وبالتالي الغاء صدور كارنية الخدمات المتكاملة بسبب التقييم الخاطئ للموظفين غير المتخصصين بمكاتب التضامن الاجتماعي.

كما طالبت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإلغاء التقييم الوظيفي فى المكاتب، إضافة إلى وجود طبيب متخصص لتقييهم الخالات، والاكتفاء بقرار المجالس الطبية المتخصصة.

تجدر الإشارة إلى ان حزب مستقبل وطن، استضاف أمس ، ندوة بعنوان (خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية وتطوير مظلة الأمان الاجتماعي) بحضور د. نيفين القباج وزيرة التضامن، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وممثل الأغلبية البرلمانية، والدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ، المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، اللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم.

وتناولت الوزيرة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود الدولة منذ ازمة كورونا لحماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث أكدت أن نجاح الدولة في سحب الدعم من الفئات غير المستحقة حقق مردودًا اقتصاديًا كبيرًا وساعد الدولة في دعم هذه الفئة، بجانب توجيه الدعم للعمالة غير المنتظمة..

وأشارت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة التي كانت نتيجة استراتيجية الدولة الدقيق والواضحة في إنشاء مشروعات قومية تنموية ذات عائد اقتصادي قوي، بجانب العمل وفق توجيهات السيد الرئيس بتعظيم الاهتمام بطلاب المدارس وذوي الاعاقة.