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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706342/رمضان-صبحي-أساسي-تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-إيسترن-كومباني

أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لصفوف نادي بيراميدز عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة نادي إيسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات الهامة بين كلا الفريقين، حيث يطمح كلا الفريقين تحقيق الانتصار.

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ويدخل نادي بيراميدز المباراة تحت شعار لا سبيل سوى الفوز من أجل مواصلة الزحف للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم على الرغم من صعوبة الأمر، خاصة أن الفريق قد فقد الكثير من النقاط هذا الموسم، وهو ما أدى إلى تغيير عدد من المدربين خلال الفترة الماضية وهو ما سبب حالة من عدم الاستقرار.

على الجانب الآخر يدخل نادي إيسترن كومباني المباراة تحت قيادة المدرب علاء عبد العال ويرغب هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي بيراميدز، خاصة أن الفريق يعاني في صراع الهبوط في مؤخرة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام نادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة قبل مباراة اليوم بفارق نقطتين عن نادي الزمالك متصدر الترتيب، وفارق نقطتين عن نادي الأهلي صاحب المركز الثالث ألا أن المارد الأحمر مازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة قد تغير من شكل جدول ترتيب بطولة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي غزل المحلة في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات المهمة جدا للمارد الأحمر في سباق صدارة الدوري المصري.

على الجانب الآخر يدخل إيسترن كومباني المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 21 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 17 نادي مصر المقاصة، وخمس نقاط عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الـ 16، ولذلك فإن الفوز أمر هام جدا لكتيبة علاء عبد العال اليوم.

تشكيل بيراميدز لمواجهة إيسترن كومباني اليوم

وجاء تشكيل نادي بيراميدز لمواجهة نادي إيسترن كومباني كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال، علي جبر، حسين السيد، أحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إسلام عيسى، وليد الكارتي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - أحمد سامي - إيريك تراوري - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس