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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706341/أوباما-أساسي-تشكيل-الزمالك-لمواجهة-البنك-الأهلي

أعلن المدرب البرتغالي جيسفالدو فريرا، المدير الفني لصفوف نادي الزمالك عن تشكيل الفريق أمام نادي البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات الهامة للفارس الأبيض والذي يرغب في الحصول على الثلاث نقاط للاستمرار في الصراع على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل نادي الزمالك تلك المباراة متسلحًا بالروح القتالية العالية بين اللاعبين خاصة بعد تحقيق تعادل مثير أمام النادي الأهلي في المباراة الماضية، حيث نجح نادي الزمالك في قلب المباراة لصالحه من التأخر بهدف للتقدم بهدفين ألا أن النادي الأهلي تعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويسعى جيسفالدو فريرا المدير الفني لصفوف الزمالك اليوم إلى تحقيق الانتصار خاصة في ظل تأخر النتائج الواضح للفريق في بطولة الدوري، حيث لم يفز الفريق سوى مباراة واحدة فقط في آخر أربع مباريات للفريق، حيث فاز على الإسماعيلي وتعادل مع النادي الأهلي، وهُزم من كل من طلائع الجيش ونادي إنبي.

ويعاني نادي الزمالك من وجود الكثير من الغيابات في الفريق يأتي على رأسها كل من محمد عبد الغني ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح، في ظل إصابة وتأهيل كل هؤلاء، وهو ما يضع المدرب البرتغالي في ورطة من قلة الخيارات المتاحة لديه، ولذلك فضل المدرب الاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة.

قائمة الزمالك لمواجهة نادي البنك الأهلي

وكان فريرا قد أعلن عن قائمة الفريق أمام البنك الأهلي بالأمس، والتي سيختار منها 11 لاعبا لـ تشكيل الزمالك لخوض مباراة الفريق اليوم، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى كل من: محمد عواد والسيد عطية

في خط الدفاع: عبد الله جمعة، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، ومحمد طارق

في خط الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد محمد عبدالله وسيف جعفر ورزاق سيسيه

في خط الهجوم: يوسف أسامة وسيف الجزيري وعمر السعيد.

تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

:ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من

السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد