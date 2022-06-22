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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706339/ريهام-سعيد-تكتب-التنسيقية-أربع-سنوات-من-الحراك-السياسي

قالت الكاتبة الصحفية ريهام سعيد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت بعد مرور 4 سنوات على تأسيسها، من خلال التنظيم والمنهجية المدروسة، على مدار 730 يوم نيابي، لأعضائها تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ، من خلال ما يقومون به من صولات وجولات مختلفة من كل حدب وصوب ومن شرق البلاد إلى غربها، وسط رهان من الخبراء السياسيين والمراقبين للحياة النيابية بشكل خاص والمشهد السياسي المصري بوجه عام، حيث الكيان الشبابي الواعد الذي اقتحم العمل السياسي ليطور ويمارس بمفاهيم جديدة، تهدف لإشراك الشباب وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم في مختلف التخصصات.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقال الكاتبة الصحفية ريهام سعيد لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأوضحت ريها سعيد، فى مقال نشر لها على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية حققت نجاحات كبيرة، استطاعت من خلالها إضفاء رونق وبريق لامع على المجال السياسي منذ ظهورها على الساحة النيابية، مضيفة” أن “نواب التنسيقية” يعتبروا تجربة نيابية شبابية جديدة استطاع أعضائها الفوز بالرهان على مدار عامان من انطلاق الفصل التشريعي الثاني،موضحة أن ظهورهم المميز المنظم في الحديث وتوجيه النقد للمسئولين تحت القبة وداخل أروقة اللجان النوعية، جعلهم مؤثرين ومتواجدين بفعالية في برلمان 2021، ومداخلاتهم حازت على أعجاب كل القوى وحققت صدى واسع في الشارع ولدى الحكومة.

ريهام سعيد تتحدث عن دور تنسيقية شباب الأحزاب فى اقالة وزير الإعلام

وتابعت الكاتبة الصحفية ريهام سعيد، أن نواب التنسيقية تحت قبتي المجلس، يبدون في حالة عالية من التنظيم واللاعشوائية، وحُسن توزيع الأدوار والمدخلات، خلال الجلسات العامة من خلال استخدام أدواتهم الرقابية لعل أبرزها الاستجواب الذي تسبب في تقدم وزير الإعلام بالاستقالة من منصبه.

وأستكمت ريهام سعيد، الكاتبة الصحفية بموقع دوت الخليج،” أن انضمام 25 حزب و 40 شاب سياسي للتنسيقية، جعلنا أمام ايدولوجيات مختلفة، متخصصة في كافة المجالات والقطاعات الداخلية والخارجية المدنية والسياسية، كما انه أكد أهمية التنوع والتعددية التي أثرت بها التنسيقية الحياة السياسية في مصر، والتي استطاعت خلالها تنويع وثراء الحوار داخلها في مناقشاتها الداخلية بين اعضائها المختلفين في التوجهات والانتماءات متفقين على مصلحة الوطن وخدمة المواطن، وداخل أروقة المجلس، جعلنا ننظر مستغربين بإعجاب على متخصصين يتحدثون في كل المجالات والقضايا والمشاكل التي تؤرق ذهن المواطن يقتحمها نواب التنسيقية بيد من حديد، ولازالت التنسيقية تؤهل وتدرب لضخ دماء جديدة تؤمن بالوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته”.