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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706338/شيخ-الأزهر-يعزي-الشعب-الأفغاني-في-ضحايا-زلزال-ولايتي-بكتيكا-وخوست

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الأفغاني، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

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ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب ذويهم وأقاربهم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على أفغانستان بالأمن والأمان، وأن يجنب الشعب الأفغاني كل مكروه وسوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، قرر مضاعفة المنحة الشهرية التي تقدم للمستحقين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الثلاثاء، أنه بموجب القرار يحصل المستفيدين خلال شهر يوليو على ضعف المنحة الشهرية التي يقدمها، ويبدأ صرفها من خلال مكاتب البريد بكافة أنحاء الجمهورية بدءا من ٢ يوليو المقبل.

ويأتي القرار في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساندة الأسر الأكثر احتياجا من مستحقي الزكاة والصدقات ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم

ويستفيد من برنامج بيت الزكاة والصدقات للدعم النقدي حوالي نصف مليون شخص من مستحقي الزكاة والصدقات موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويتم تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري وفقا للقواعد والضوابط المحددة من قبل البيت.

شيخ الأزهر يعزي الشعب الأفغاني في ضحايا زلزال ولايتيّ بكتيكا وخوست

ويعمل بيت الزكاة والصدقات على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية من خلال عدد من المشروعات منها الدعم النقدي للأسر الفقيرة، وكفالة الأيتام، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وبناء بيوت الأسر الفقيرة، وإغاثة من تعرضوا للكوارث، وتوصيل مياه الشرب النظيفة لمنازل الفقراء.