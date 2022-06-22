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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706337/الصحة-البريطانية-العثورعلى-آثار-فيروس-شلل-الأطفال-فى-المياه

أعلنت وكالة الأمن الصحى البريطاني عن حالة طوارئ بعد أكتشاف آثار فيروس شلل الأطفال فى عينات مياه الصرف الصحي فى لندن .

دوت الخليج

آثار الفيروس فى مياه صرف صحي

ووفق البيان الصادر عن وكالة الأمن الصحي البريطاني أوضحت أنه ما بين شهري فبراير ويونيو تم العثور على أثار النمط المصلى الثاني لفيروس شلل الأطفال فى محطة صرف صحي فى شرق لندن

ويشار أن هذه المحطة تخدم مناطق فى المدينة التى يبلغ عدد سكانها ما يقارب 4 ملايين شخص، وأضافت وكالة الأمن انه فى المجمل يتم أكتشاف حالة واحدة إلى ثلاث حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال المرتبط باللقاح فى عينات مأخوذة من المياه الصرف الصحي كل عام فى البلاد.

وأضاف بيان الوكالة أنه:"تم تسجيل حالات سابقة بعد أن سافر شخص لتلقي لقاح شلل الأطفال الفموي فى الخارج إلى المملكة المتحدة وترك آثار لقاح شلل الأطفال لفترة قصيرة".

الصحة البريطانية توصي الآباء

ووفق صحيفة "صن" فإن خبراء الصحة فى بريطانيا أوصوا الآباء بالأنتباه للسجل الصحي لحالة ابنائهم والتأكد من أخذهم اللقاح ضد الفيروس الذي ينتقل بين الأفراد. ويشار إلى أن الأطفال فى بريطانيا يحصلون على لقاح ضد شلل الأطفال عندما يكون فى عمر 16 أسبوعيا و 8 سنوات و 12 عام.

ويذكر انه تم رصد بفيروس شلل الأطفال فى بريطانيا كان فى عام 1984 وفى عام 2003 أعلنت السلطات البريطانية بالسيطرة على الفيروس حيث توقفت المملكة المتحدة عن استخدام لقاحات شلل الأطفال عن طريق الفم فى عام 2004.