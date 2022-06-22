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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706336/رئيس-الوفد-يكلف-معهد-الدراسات-السياسية-بإطلاق-مشروع-الـ-1000-كادر-تنظيمي

كلف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، معهد الدراسات السياسية بالحزب بالبدء في تجهيزات إطلاق وتنفيذ مشروع الـ1000 كادر تنظيمي، والذي كان يعكف على تنفيذه أثناء توليه عمادة معهد الدراسات السياسية بالحزب.

دوت الخليج

رئيس الوفد يكلف معهد الدراسات السياسية بإطلاق مشروع الـ" 1000" كادر تنظيمي

وقال رئيس الوفد إن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل كوادر الحزب من الشباب وجيل الوسط عن طريق ترشيح من اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية المتخصصة، بهدف تنمية قدراتهم في التنظيمات السياسية وإدارة الحملات الانتخابية.

وأضاف رئيس الوفد أن المشروع سيمثل نقلة نوعية تنظيمية للحزب ويمكن من خلالها اختيار أفضل الكوادر الحزبية المناسبة لخوض أيا من الانتخابات المقبلة.

وأوضح رئيس الوفد أن المشروع سينطلق من المقر الرئيسي للحزب بمعدل ما يقرب من 20 دورة تضم كلا منها اكثر من 50 متدربا وسيتنقل بين المحافظات في الوجهين البحري والقلبلي مستعينا بالكفاءات والخبرات المتخصصة من أبناء الحزب وخارجه.

وأشار رئيس الوفد إلى أن المشروع سيكون نواة لعدد من المشروعات الاخري التي ستنطلق في أغسطس المقبل احتفالا بذكرى رحيل زعماء الأمة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

رئيس الوفد لـ دوت الخليج: الجمهورية الديمقراطية هى الأدق فى توصيف الأوضاع التى تعيش مصر فيها الآن

وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن قضية الإصلاح السياسى من أولوياتنا بالحوار المجتمعى، حيث أن البيئة السياسية السليمة دائما ما تترتب عليها أوضاع إقتصادية أفضل ومن ثم يتم حل الإشكاليات التى تواجه المجتمع، مشيرا إلى علاقة الإرتباط الواجب توافرها دائما بين هامش الديمقراطية والإزدهار الاقتصادى، وأن ذلك من أهم النتائج التى توصل لها فى رسالته للدكتوراه، مستشهدًا بما حدث فى مصر منذ عام 1923 حتى ثورة 52، حيث عاشت مصر خلال هذه المرحلة ازدهار اقتصادى حقيقى، رغم وجود نسبة فقر ووجود فوارق طبقية، ولكن بالمعايير الإقتصادية يؤكد أنها كانت متقدمة وصورة القاهرة نفسها كانت مختلفة، وسعر صرف الجنيه المصرى كان يساوى الجنيه الاسترينى أو جنيه الذهب.

وأشار يمامة، إلى أن الديمقراطية لو كانت وجدت فى مصر منذ ثورة 23يوليو لكنا الآن من السبع دول الأوائل إقتصاديا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسى أساس لأى إصلاح بعده، متطرقا فى الحديث إلى تطورات الأوضاع فى حزب الوفد مؤكدا على أن مشاكله الآن أصبحت تحت السيطرة مثل أى حزب أخر فى مصر، والأوضاع المالية استقرت، مؤكدا على أن العلاقة بين إدارة الحزب والهيئة البرلمانية فى مجلس الشيوخ والنواب يحكمها اللائحة، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق ووكيل مجلس الشيوخ ونجلته أيضا أعضاء بالهيئة البرلمانية ولكن ليس لدى أى ردود بشأن عدم حضورهم لاجتماع الهيئة البرلمانية الأخير الخاص بالاستعداد برؤية حزب الوفد للحوار الوطنى.