بمشاركة محمد عبد العزيز..وفد لجنة حقوق الإنسان بالنواب يلتقي المجلس القومي لحقوق الانسان 

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706331/بمشاركة-محمد-عبد-العزيزوفد-لجنة-حقوق-الإنسان-بالنواب-يلتقي-المجلس-القومي-لحقوق-الانسان

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، فى لقاء وفد من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبمشاركة والنائب أحمد خليل خير الله عضو اللجنة بالمجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بمقر المجلس القومي بالتجمع الخامس.

دوت الخليج

وفد لجنة حقوق الانسان بالنواب يلتقي المجلس القومي لحقوق الانسان

وقد ناقش الاجتماع سبل التعاون بين اللجنة والمجلس إعمالا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأكد وفد اللجنة على ضرورة استمرار التواصل والتعاون من أجل تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الواردة في اطار الاستراتيجية، وقد اتفق الطرفان على ضرورة تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة من أجل النقاش المستمر في القوانين المقترحة لتعزيز مسيرة حقوق الانسان.

مشروع قانون الأكاديمية العسكرية بعد موافقة البرلمان

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتتبلور فلسـفة مشـروع القانون فـي مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصـراع الـدولي فـي مختلـف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي الـذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها ، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقـول وأذهان أبنائهـا وتمكينهم مـن الاطلاع علـى أحـدث العلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرهـا مـن المجالات التـي صـار لزاماً إلمـامهم بهـا لاستيعاب تلـك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتهـا والتعامل معهـا فـي محـيط متسارع مـن الأحـداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.

ويهدف مشروع القانون إلى أن تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات، إضافة لمواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلاً لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقاً لذات القواعد الأكاديمية و المنظمـة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة ، وعلى النحـو الـذي يحقق إلمـام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعاً لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.