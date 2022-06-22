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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706330/إصابة-11-شخص-في-تصادم-ميكروباص-وربع-نقل-بالطريق-الدائرى-ببني-سويف

شهد الطريق الدائري بمركز ببا ببني سويف، إصابة 11 شخص إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بالطريق الدائرى، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

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واستقبلت طؤارى مستشفى ببا المركزى ببني سويف، المصابين وهم إيمان علي، 21 سنة، طالبة، مقيمة بمركز الفشن، وبها جروح قطعية بالوجه والجسم، وأماني ربيع، 21 سنة، مقيمة بالفشن، طالبة، وبها جروح قطعية بالوجه والجسم، ومايكل محروس، 21 سنة، مقيم بالفشن طالب، وبه إشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد رضا، 38 سنة، مقيم ببني سويف، عامل، وبه جرح قطعي بفروة بالرأس.

كما استقبل المستشفى، أحمد ابراهيم، 21 سنة، طالب، مقيم ببني سويف، وبه إشتباه كسر بالساق اليسري، وعماد عزت، 35 سنة، مقيم بقرية هربشنت، وبه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد ضيف الله، 30 سنة، وبه اشتباه كسر بالساق الأيمن، وشنودة عبدالشهيد، 38 سنة، مقيم بمركز الفشن، وبه إشتباه كسر باليداليمني وجروح وسحجات، وحنان فرج، 35 سنة، وبها كسر بالقدم اليسري الفشن، ومينا شنودة، 5 سنوات، طفل، مقيم بمركز الفشن، وبه كدمات وسحاجات بالوجه واليداليسري، وأحمد حسن، 30 سنة، موظف الزاوية الخضراء بالكهرباء، وبه إشتباه كسر بالضلوع.

تحرير محضر بالواقعة

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

وفي سياق أخر أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادثة تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي قمبش الحمراء وبني عفان، دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجري نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي قمبش الحمراء وبني عفان، دائرة مركز ببا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم من قرية واحدة.

سيارات الإسعاف

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.