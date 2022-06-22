انت الان تتابع تفاصيل خبر بمقطع منها..عنبة يروج لأغنيته الجديدة «مش شايفك».. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706328/بمقطع-منهاعنبة-يروج-لأغنيته-الجديدة-مش-شايفك-فيديو

دوت الخليج يرصد لكم ترويج عنبة لأغنيته الجديدة عبر انستجرام

وعلق عنبة على الفيديو: “أسبوع كمان وتاني تراك نازل بعنوان مش شايفك، امنو المداخل البابا داخل، قريبًا مش شايفك”.

وجدير بالذكر، أن تعاون مغني الراب أبو الأنوار مع مؤدي المهرجانات عنبة الشهير بـ عناب، من خلال إعلان لمشروب الطاقة ستينج من إنتاج ليل بابا، وحقق الإعلان صدى كبير بمجرد ظهوره على الشاشات.

ونال الإعلان إستحسان الجمهور المحب لكلًا من أبو الأنوار وعنبة ويعد هذا التعاون الأول بينهم، ومن المتوقع أن تتم أعمال جديدة بينهم في الفترة القادمة، نظرًا لإنسجامهم سويًا بشكل كبير.

عنبة مع أبطال مسرح مصر

وقد طرح مطرب المهرجانات عنبة الأغنية الدعائية لـ فيلم “زومبي” الذي يخوض بطلوته عدد من نجوم مسرح مصر على رأسهم الفنان علي ربيع والفنان حمدي المرغني.

وأتت كلمات أغنية عنبة الجديدة على النحو الأتي: “أمي عارفة إن أنا فنان.. أوي أوي، بطلوا بقى حقد يا جدعان.. سمعوني الصلى على النبي ، مولود موهوب بالفطرة.. دي ماجتش معايا بالبركة، في وجودي بتشدوا بلستر، زومبي.. زومبي.. زومبي، زومبي.. زومبي.. زومبي.. زومبي، قلبك جايبك تعالى وانت تشوف المعارك، كل اللي كانوا عاملين أبطال قدامي خابت، ماتكترش في الكلام يا زميلي انزل وشارك، أنا جامد ... أنا ثابت”.

يشارك في فيلم زومبي كلا من حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ونجوم أخرين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

وكان قد أعلن الفنان علي ربيع غيابه عن الموسم الرمضاني القادم؛ مشيرا إلى رغبته في التركيز على الأدوار السينمائية الفترة القادمة، وهو بالفعل ينتظر فيلمًا جديدًا من المقرر عرضه، وقال ربيع في بيان صحفي له:" بنعتذر لكل الجمهور العظيم بعدم التواجد في موسم رمضان كما عودناكم كل عام"، وأرجع هذا لانشغاله بفيلم سينمائي جديد، حيث قال:" بسبب الانشغال والتركيز الفترة القادمة في السينما"، وأضاف معلنًا عن فيلم جديد وقال:" قريبا بإذن الله فيلم زومبي في السينمات"، وختم بيانه وقال:" ونلتقي بكم في العام القادم باذن الله هتوحشونا وكل عام وأنتم بخير".