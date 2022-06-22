شاب يشعل النار في جسده ببني سويف

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - أقدم شاب على الإنتحار بإشعال النيران فى نفسه لمروره بضائقة مالية، بمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم له.

دوت الخليج

وقال أحد الأهالى، إن أحد الشباب ويدعى "محمود" يقيم بقرية الميمون التابعة لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، ويعمل لدى أحد الأشخاص على عربية فول بشارع باتا، أقدم على إشعال النيران في نفسه لمروره بضائقة مالية فخطط لإنهاء حياته بسبب تلك الأزمة المالية التي تحيط به.

شاب يشعل النار في جسده

وأضاف أنه تم نقل "محمود" إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم له، عقب إصابته بحروق كبيرة في مختلف مناطق الجسم، إثر اشتعال النيران في جسده.

انتحار شاب بتناول جرعة زائدة من المهدئات في البحيرة

وفي سياق أخر أنهى شاب حياته اليوم عن طريق تناول جرعة كبيرة من المهدئات بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطه دمنهور يفيد بانتحار يدعى "خالد.ا.ف" يبلغ من العمر 20 سنة الشاب وتبين أن سبب الانتحار تعاطيه جرعه كبيرة من المهدئات أدت إلى وفاته في الحال.

النيابة العامة

وتم نقل الجثه إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يذكر أن الأزهر الشريف حذر من الانتحار، موضحا في منشور«مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك»، مضيفا: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».