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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706343/قبل-أداء-الامتحانات-توزيع-درجات-اللغة-العربية-للصف-الثالث-الثانوي-2022

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022.. يستهدف العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي العام، تحصيل أعلى درجات بامتحانات الثانوية العامة 2022، لضمان تحقيق أهدافهم والوصول إلى الجامعة والكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي، والتعليم ماقبل الجامعي.

دوت الخليج

ويبحث طلاب الصف الثالث الثانوي العام، على توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، التي تعد أكبر مادة في المواد الدراسية بالنسبة للدرجات، كما أنه تمثل نحو 20% من المجموع الكلي للدرجات بامتحانات الثانوية العامة .

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 ، الامتحان في مادة اللغة العربية ، يوم الأحد 26 يونيو الجاري ، والتي تعد الانطلاقة الفعلية لامتحانات الثانوية العامة، ضمن المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في تمام الساعة 9 صباحا داخل اللجان الامتحانية بالمحافظات والتي يبلغ عددها أكثر من ألفين لجنة امتحانية، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة للطلاب للوقاية من وباء فيروس كورونا.

وتمثل مادة اللغة العربية 80 درجة من درجات المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع والتي تقدر بـ410 درجة في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي المؤهل للمرحلة الجامعية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 هذا العام، بنظام البابل شيت وأسئلة اختيار من متعدد، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، كما تتم الامتحانات بنظام "الأوبن بوك"، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الطلاب بمجلد مفاهيم يضم كل المواد الدراسية للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

وتتضمن مجلدات المفاهيم، تلخيص مختصر لجميع المواد الدراسية، تشمل القوانين في المواد العلمية والخرائط في مادة الجغرافيا، والمصطلحات المهمة والتي يحتاجها الطلاب في الامتحانات، وذلك بهدف مساعدة الطلاب في عدم الحفظ والاعتماد على ما يفهمه الطالب فقط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".