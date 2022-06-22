أوباما وأوناجم فى تشكيل الزمالك الرسمى لمواجهة البنك الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:29 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي المقرر لها السابعه مساء اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.