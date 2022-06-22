محمد صلاح في الوداع الأخير: سنفتقدك كثيرا وأتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:29 مساءً - ودع النجم المصرى محمد صلاح زميله النجم السنغالى ساديو مانى، الذى أنتقل بشكل رسمى اليوم الأربعاء، لصفوف فريق بايرن ميونخ الألمانى، بعقد لمدة 3 سنوات، ليستمر مع الفريق البافارى حتى عام 2025.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:"لقد كانت مسيرة رائعة، شكرًا لك على كل الأوقات الجيدة، أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة؛ سنفتقدك كثيرًا".

وتألق الثنائي محمد صلاح وساديو مانى على مدار الخمس سنوات الماضية، ونجحا فى قيادة الريدز لتحقيق عدد كبير من الألقاب، أبرزها لقبى دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

تغريدة محمد صلاح

وخاض ساديو مانى 269 مباراة مع ليفربول منذ موسم 2016-2017 ، حيث انضم للريدز قادما من صفوف ساوثهامبتون، قبل أن يبدأ رحلة جديدة مع بايرن ميونخ اعتبارا من الموسم الجديد 2022-2023.

وأحرز مانى بقميص ليفربول 120 هدفا وصنع 38 هدفا آخرين، وتوج بستة ألقاب متنوعة هى "الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزى، وكأس رابطة المحترفين".

وقال النجم السنغالي، في تصريحات بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، "سعيد جدًا لوجودي أخيرًا مع بايرن ميونخ".

أضاف، "لقد أجرينا محادثات كثيرة وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي العظيم منذ البداية، لذلك لم يكن هناك شك في الانتقال إليه منذ اللحظة الأولى".

تابع، "هذا هو الوقت المناسب لهذا التحدي، أريد أن أحقق الكثير مع بايرن ميونخ، على المستوى المحلي والقاري والدولي".

أنهي ساديو ماني، "عندما كنت في سالزبورج تابعت العديد من مباريات بايرن ميونخ، أحب هذا النادي كثيرًا".