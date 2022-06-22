القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتعاون الدولى



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:28 مساءً - نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتي الزراعة والتعاون الدولي، حيث استعرض الدكتور محـمد علي فهيم رئيس مركز المعلومات بوزارة الزراعة عدد من الموضوعات لجهود الدولة المصرية وخططها المستقبلية لتنمية قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بالدولة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الدور التوعوي لكافة الوزارات وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية .

كما ألقت راندا حمزة مساعد وزير التعاون الدولي كلمة إستعرضت خلالها الدور الذي تقوم به الوزارة بمختلف قطاعات الدولة, كما وجهت الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدور الفعال الذى تقوم به لتوعية أبنائها بما تقوم به الوزارات فى شتى المجالات .

وأدار مسئولوا الوزارتين حلقة حوار مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم وإستفساراتهم والتي أبرزت الفهم والوعى والإدراك الصحيح لمقاتلى القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات، وقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل .