محافظ مطروح يشيد بجهود وزارة التخطيط فى دعم تطوير المراكز التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ مطروح خالد شعيب بجهود وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد فى تطوير الأداء وتيسير الإجراءات من خلال دعم تطوير المراكز التكنولوجية وتوفير مزيد من الخدمات، تيسيرًا على المواطنين خاصة مع بُعد المسافات بين القرى والتجمعات بالمحافظة.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط محمد حميدو، ومنسق تطوير مشروعات الوزارة مع محافظة مطروح محمد سامى، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والمهندس خالد إبراهيم مدير مركز معلومات المحافظة.

وقال "شعيب" إنه تم إنشاء وتطوير أول مركز تكنولوجى بقرية زاوية العوامة بالضبعة كأول مركز بقرى "حياة كريمة" بما يخدم أهالى القرية و5 قرى مجاورة بتوابعها وتطوير 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة.

وأكد دعم المحافظة بسيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة ووصولها إلى أقصى القرى والتجمعات للتيسير على المواطنين الإجراءات ومشقة السفر، وكذلك الإسراع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى بما انعكس على تطبيقها فى عدد من الخدمات.

من جهته، أكد محمد حميدو حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الأداء بدعم من وزير التخطيط وبإشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية وقواعد البيانات الحكومية.

وأشار إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات من خلال عدد من التطبيقات الجديدة كربطها بالجهات الخارجية كالجامعات المصرية وشركات المياه والكهرباء وغيرها، وتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وتابلت للمحصلين للمساعدة على حصر المتحصلات لتعظيم إيرادات الدولة كتجربة ناجحة ودراسة تنفيذها بمطروح كشباك متنقل ييسر الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد.

ونوه بأنه تتم المتابعة المستمرة للحفاظ على استدامة تلك الخدمات وتطويرها مع المتابعة والتقييم أولًا بأول وتقديم الدعم لتحسين الأداء بشكل مستمر لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، وتقديم التقارير والمؤشرات الدورية من خلال معدل الأداء والتعاملات للمساعدة على اتخاذ القرار.