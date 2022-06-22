يمثلون مصر في أمريكا.. التعليم تعلن الفائزين بمسابقة تطبيقات مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، بإعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، التى نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتى بورت المنظم الرئيسى للمسابقة.





وبحسب بيان صحفى، نقلت الدكتورة فتحية خيرى، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، فى كلمتها، تحية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للحضور، وقدمت الشكر له لدعمه، وتوفيره كافة وسائل التكنولوجيا للطلاب، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعد من المسابقات الدولية القوية فى مجال تطبيقات Microsoft Office، وذلك إيمانا بالدور الذى تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تهتم بإعداد جيل على دراية بأهم متطلبات العصر ومواكبة التطور التكنولوجى، موضحة بأنه يتم عقد هذه المسابقة الدولية المقدمة من شركة سيرتى بورت على المستوى المحلى، تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركة مايكروسوفت العالمية، ومصر للطيران الناقل الوطنى الرسمى.

وأوضحت أن هذه المسابقة تمت على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (التمهيدية) اشترك بها ما يقرب من 3500 طالب على مستوى الجمهورية تم تدريبهم على البرامج المشاركة بالمسابقة، وفى المرحلة الثانية تم اختيار أفضل 2000 طالب، وتمت تصفية 130 طالب بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم اليوم الإعلان عن اختيار أفضل 6 طلاب، لتمثيل جمهورية مصر العربية فى المسابقة الدولية حيث سيشارك فى هذا العام 119 دولة.

وأكد المهندس ياسر محمد عمران، رئيس قطاع المعلومات بوزارة الطيران، أنه فى ظل التطورات العالمية المتسارعة على مستوى الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الحديثة يعد التحول الرقمى عنصرا رئيسيا من عناصر تحقيق التنمية المستدامة فى مصر ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران تقوم بدور كبير فى دعم المبادرات التى تسهم فى صقل مهارات وخبرات الشباب على النحو الذى يؤهلهم للمساهمة الفعالة فى النهضة التكنولوجية بالدولة، وذلك إيمانا منها كشركة وطنية بدورها المجتمعى فى المساهمة فى رفع كفاءة وقدرة الشباب المصرى فى استيعاب وسائل وتكنولوجيات العصر القادم التى تؤهلهم للعمل فى السوق العالمى والمحلى، وتقدم بالشكر لشركة مايكروسوفت والسادة قيادات وزارة التربية والتعليم ولكل القائمين على هذه المسابقة العالمية، متمنيا مزيد من التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

ومن جهته أوضح المهندس مازن حنا المدير الإقليمى لشركة "سيرتى بورت"، أن هذه المسابقة دولية بالتعاون مع عدة شركاء منهم شركة مايكروسوفت، وأن المسابقة تمت على مدار 18 سنة بمشاركة 119 دولة على مستوى العالم وأنه على مدار العام الماضى والحالى تمت المسابقة برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتم عمل المسابقة الدولية، ووجه لوزارة التربية والتعليم الشكر، ولأولياء الأمور والطلاب، قائلا: "إن وجودنا اليوم بالوزارة يمثل أكبر تكريم للجميع، ونوه بأن مسابقة العام القادم ستتم فى أول شهر سبتمبر 2022، والتصفيات المحلية خلال شهر مايو 2023".

من جهته أشاد المهندس عمرو المصرى مدير قطاع التعليم بشركة مايكرووفت مصر بالتمثيل المشرف للطلبة، مشيرا إلى أن مايكروسوفت تتبنى فكرة الـskilling ودعم وتحفيز المهارات داخل كل طالب، مؤكدا أن مصر مليئة بالمهارات التى تتطلب التوجيه، وتعمل مايكروسوفت بالتعاون مع الوزارة على استقطاب المهارات المميزة داخل جمهورية مصر العربية، ومساعدة الطلاب على تحقيق هدفهم، ولدينا الإمكانيات والقدرات لرفع اسم مصر على مستوى العالم كله.

تم خلال الاحتفال الإعلان عن الفائزين، وقد فازت الطالبة كريست هانى عبد الملاك سعيد، من محافظة سوهاج، والطالبة ملك حسين، بمحافظة السويس، والطالب حسين وليد حسين زكى، بمحافظة مطروح، والطالب أحمد خليل إبراهيم، بمحافظة القاهرة، والطالب أحمد شريف أبو المعاطى العفيفى، بمحافظة الدقهلية، والطالب محمد وليد محمد بمحافظة الفيوم.

وفى نهاية الحفل تم تكريم جميع الطلاب والمشرفين المشاركين فى المسابقة من محافظات الجمهورية، وتقديم دروع تكريم للشركات المشاركة.

حضر الحفل، اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدكتورة فتحية خيرى، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، والمهندس ياسر محمد عمران، رئيس قطاع المعلومات بوزارة الطيران، والمهندس مازن حنا، المدير الإقليمى لشركة "سيرتى بورت"، والمهندس عمرو المصرى، مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر.