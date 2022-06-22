انتخاب وزير الزراعة رئيسا للجمعية العمومية لأكساد

جدة - نرمين السيد - وألقى وزير الزراعة، كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة بحضور وزراء الزراعة فى أكساد، أكد فيها أن جائحة كورونا جعلت التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدى للتحديات الصعبة، نتيجة لما سببته هذه الجائحة من التحديات، ويأتى اجتماع اليوم فى ظل عالم متغير بصورة مضطردة، تجعلنا وجهًا لوجه أمام التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التى يعانى منها العالم وأيضًا بلداننا العربية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائى والمائى، وهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

وأشار إلى خطر زيادة معدلات التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائى الذى بات مرتبطاً بالأمن القومى للدول، كما أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عمقت من تأثيرات هذه التحديات على موقف الأمن الغذائى العالمى والعربى.

وأضاف القصير أنه يجب علينا جميعًا أن نبذل كل ما نستطيع لتعزيز أواصر العمل العربى المشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات متسلحين بما لدينا من موارد اقتصادية وطبيعية ومتنوعة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى العربى والتعامل مع الواقع العالمى الجديد.

وزير الزراعة أكد أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف يشكلون تحديات ذات بعد عالمى، تساهم فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية ترتبط جميعها بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى والتنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخيةوهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبنى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف القصير أن اجتماع اليوم نموذجًا لتضافر الجهود واستمرارية التعاون العربى المشترك وتبادل الرؤى، ونحن فى جمهورية مصر العربية حريصون على بذل كل جهد ممكن من أجل دعم مسيرة العمل العربى المشترك، ودعم وتقوية منظماته باعتبارها مؤسسات عربية تشكل الأذرع الفنية للتكامل فيما بين الدول العربية لتلعب دورًا هامًا فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أهمية دور المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" لما يقدمه من إنجازات علمية تطبيقية هامة تساهم فى تنمية الموارد الزراعية الطبيعية فى الدول العربية، وتدعم الأمن الغذائى العربى، فضلا عن دوره الفعال فى نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين فى المجالات الزراعية العربية.

وتابع القصير أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية تتطلع للبناء على ما تحقق فى جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسؤولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية.

وقال وزير الزراعة أننا نتطلع للعمل سويا لتفعيل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التى أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية لدورها فى تعزيز زيادة المساحات الخضراء والتى سوف يكون لها دور فعال فى خفض الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على التغيرات المناخية.

ووجه وزير الزراعة فى نهاية كلمته الشكر "لأكساد" ولكل من ساهم فى الإعداد والتنظيم لأعمال هذه الدورة متمنيًا لاجتماعاتها التوفيق والنجاح فى التوصل إلى قرارات تخدم مسيرة العمل العربى المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة، ومؤكدًا على أهمية التكامل والتعاون وتخطى الصعاب نحو مستقبل أفضل لدولنا العربية وشعوبها العظيمة.

وحضر الاجتماع الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور السيد خليفة مدير مكتب أكساد بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

والجدير بالذكر أن المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة تم تأسيسه عام 1968، وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمى الزراعى فى المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن الاستفادة من ثمار التقدم العلمى ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بهدف زيادة الإنتاج الزراعى فى هذه المناطق.

ويشرف على عمل أكساد جمعية عمومية تتألف من وزراء الزراعة العرب الأعضاء فى المركز، ويتوزع العمل فيه على عدة إدارات متخصصة.