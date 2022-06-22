انت الان تتابع خبر مقتل طالبة المنصورة| بيان عاجل من دار الإفتاء بشأن تصريحات مبروك عطية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا، بعد أن علق على حادث مقتل طالبة المنصورة، وقال في فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يجب على الفتيات والسيدات الالتزام بارتداء الحجاب حتى لا يتعرضن للاعتداء عليهن خارج المنزل.

مقتل طالبة المنصورة

من جانبها أصدرت دار الإفتاء المصرية منذ قليل، بيانًا، أكدت فيه ضرورة اختيار العلماء الأسلوب المناسب في الحدث المناسب، وأنه من الفتنة ربط ترك الحجاب بالتحرش وقتل الفتيات.

بيان عاجل من دار الإفتاء بشأن تصريحات مبروك عطية

وقالت دار الإفتاء، في منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع فيسبوك، إنه من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لوم الناس على أي تقصير في وقت المصائب والبلايا، بل الواجب مواساتهم.