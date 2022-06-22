انت الان تتابع خبر موعد امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2022 .. التعليم تعلنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم، والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2022، بعد ورود الكثير من الأسئلة حول ذلك الشأن، وكشفت الوزارة انه من المتوقع أن يكون موعد الامتحان يوم 30 يوليو المقبل، وسيتم الإعلان رسميا عن الموعد في وقت لاحق.

موعد امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2022:

كما أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفني، بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ستكون بالاسم ورقم الجلوس وسيتم إعلانها رسميا خلال أول أسبوع من شهر يوليو 2022، وجاء ذلك من خلال تصريحات رسمية له الساعات الماضية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بإن النتيجة سيتم إعلانها رسميا بمجرد انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات والتي تتم بانتظام خلال الوقت الحالي داخل الكنترولات، مع الالتزام بالدقة التامة في التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.