انت الان تتابع خبر رابط نتيجة ترقيات يوليو 2022 لموظفي الدولة .. من هنــا هتعرف منصبك الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف في هذا التقرير، عن رابط نتيجة ترقيات يوليو 2022 لموظفي الدولة، وآلاف العاملين في الهيئات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

رابط نتيجة ترقيات يوليو 2022:

حيث انه سيتم تنفيذ تلك الترقيات بداية من الأول من شهر يوليو 2022، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وكشف الجهاز بأن النتيجة سيتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما إن نتيجة ترقيات يوليو 2022، ووافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف شهر يونيو الحالي، وسيستفيد منها حوالي 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وبعض الجهات الحكومية والهيئات.

ويمكن لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الدخول على الرابط التالي من هنـــا لمعرفة نتيجة ترقيات يوليو 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ.