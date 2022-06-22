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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706325/وفد-لجنة-حقوق-الانسان-بالنواب-يلتقي-المجلس-القومي-لحقوق-الإنسان

التقى وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبمشاركة النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائب أحمد خليل خير الله عضو اللجنة، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بمقر المجلس القومي بالتجمع الخامس.

دوت الخليج

وفد لجنة حقوق الانسان بالنواب يلتقي المجلس القومي لحقوق الانسان

وأوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاجتماع ناقش سبل التعاون بين اللجنة والمجلس إعمالا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأكد وفد اللجنة على ضرورة استمرار التواصل والتعاون من أجل تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الواردة في اطار الاستراتيجية، وقد اتفق الطرفان على ضرورة تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة من أجل النقاش المستمر في القوانين المقترحة لتعزيز مسيرة حقوق الانسان.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس ، برئاسة النائب طارق رضوان، وبمشاركة مجالس ادارات الصحف (الأهرام، الأخبار، اليوم السابع، الوطن، الشروق، المصري اليوم، موقع دوت الخليج، وعدد من رؤساء الصحف المصرية، لبحث أوضاع حقوق الإنسان لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، " أن هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها بالخارج و يتم استخدامها ضد مؤسسات الدولة المصرية و اضاف " هذه المغالطات تروج لشائعات غير حقيقية ".