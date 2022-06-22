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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706324/محمد-صلاح-لساديو-ماني-لقد-كانت-رحلة-رائعة-أشكرك-على-كل-الأوقات-السعيدة-سنفتقدك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد صلاح لماني عبر تويتر : لقد كانت رحلة رائعة أشكرك على كل الأوقات السعيدة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة سنفتقدك.

تعاقد ليفربول مع ماني

وأمضى ماني، في قلعة الريدز 6 سنوات، فقد تم التعاقد معه في عام 2016 قادماً من نادي ساوثهامبتون، وبعدها قدم اللاعب عروض مميزة رفقة الفريق الإنجليزي.

فقد سجل السنغالي 90 هدف مع الريدز في 190 مباراة خاضهم مع الفريق في بطولة الدوري، كما أنه تُوج معهم بـ 6 ألقاب هم:

_ الدوري الإنجليزي عام 2020.

_ بطولة دوري أبطال أوروبا 2019

_ بطولتي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة هذا العام

_ كأس العالم للأندية 2019.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا موشم 2018، وهو العام نفسه الذي شارك محمد صلاح، في لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث سجل كلاهما 19 هدف في البطولة هذا الموسم.

تجديد تعاقد صلاح

وكانت قد قررت إدارة نادي ليفربول الانجليزي، إغلاق الحديث عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء مع الريدز خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف التجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وتضع إدارة الريدز، ملف التجديد لصلاح، في أولوياتها، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على نصف قوة الفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، حيث كانت قد توقفت المفاوضات بين الريدز وصلاح خلال المرحلة المقبلة، بعدم عدم التوصل لاتفاف نهائي يرضي الطرفين.

وكان قد قدم صلاح متطلباته المادية حتى يجدد تعاقده مع الريدز، فهو يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر، الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز، التي وجدت مغالة كبيرة في هذا الرقم، ووضعت 370 ألف جينه إسترليني كاقيمة للتفاوض مع صلاح.