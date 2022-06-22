ساديو ماني: دائماً ما كنت أرى أن البايرن هو المكان الصحيح لي حتى أتطور بشكل أفضل

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706320/ساديو-ماني-دائما-ما-كنت-أرى-أن-البايرن-هو-المكان-الصحيح-لي-حتى-أتطور-بشكل-أفضل

تعاقد نادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، مع السنغالي ساديو ماني للفريق الألماني حتي موسم 2025 قادماً من ليفربول الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ساديو ماني عن مركزه في البايرن: أعتقد أن الشخص الأنسب للإجابة على هذا السؤال جالس هناك"المدرب ناجلزمان".

وتابع قائلاً:" أنا لاعب يستطيع اللعب في 3 أو 4 مراكز مختلفة لا مشكلة لدي طالما لم يضعني المدرب في حراسة المرمى أو خط الدفاع.

وتابع:" توماس مولر يبدو أنه رجل لطيف بشكل لا يصدق ، يسعدني أن أكون قادرًا على اللعب معه ، لا أطيق الانتظار للانضمام إلى الفريق شخصيًا والتعرف على اللاعبين

ووأصل:" دائماً ما كنت أرى أن البايرن هو المكان الصحيح لي حتى أتطور بشكل أفضل.

تجديد تعاقد صلاح

وفي سياق آخر، وكانت قد قررت إدارة نادي ليفربول الانجليزي، إغلاق الحديث عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء مع الريدز خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف التجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وتضع إدارة الريدز، ملف التجديد لصلاح، في أولوياتها، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على نصف قوة الفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، حيث كانت قد توقفت المفاوضات بين الريدز وصلاح خلال المرحلة المقبلة، بعدم عدم التوصل لاتفاف نهائي يرضي الطرفين.

وكان قد قدم صلاح متطلباته المادية حتى يجدد تعاقده مع الريدز، فهو يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر، الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز، التي وجدت مغالة كبيرة في هذا الرقم، ووضعت 370 ألف جينه إسترليني كاقيمة للتفاوض مع صلاح.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

الجدير بالذكر أن توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.