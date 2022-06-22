تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام مانشستريونايتد ودياً

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706317/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-أمام-مانشستريونايتد-وديا

يستعد فريق ليفربول لمباراته أمام مانشستريونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم 12/7 الجاري، ضمن المنافسات الودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام فولهام، عبر قنوات بي أن سبورت.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

الجدير بالذكر أن توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.

تجديد تعاقد صلاح

وكانت قد قررت إدارة نادي ليفربول الانجليزي، إغلاق الحديث عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء مع الريدز خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف التجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وتضع إدارة الريدز، ملف التجديد لصلاح، في أولوياتها، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على نصف قوة الفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، حيث كانت قد توقفت المفاوضات بين الريدز وصلاح خلال المرحلة المقبلة، بعدم عدم التوصل لاتفاف نهائي يرضي الطرفين.

وكان قد قدم صلاح متطلباته المادية حتى يجدد تعاقده مع الريدز، فهو يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر، الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز، التي وجدت مغالة كبيرة في هذا الرقم، ووضعت 370 ألف جينه إسترليني كاقيمة للتفاوض مع صلاح.