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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706316/الإعدام-لعاطل-قتل-حماته-وابنته-في-بولاق-الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، عاطل شنقا، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل والدة طليقته وابنته في بولاق الدكرور.

أمر الإحالة

كانت النيابة، قد أحالت المتهم محمد وليد - 25 سنة إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 10 أغسطس 2021، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل المجني عليها سالمة ماهر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم المُصمم على قتلها خلاصا منها، وانتقاما منها بتسببها في خلافات بينها وبين طليقته.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرجها لمكان علم به سلفا يكون نائيًا من الناس، وما أن أظفر حتى عاجلها بطعنة في بطنها بسلاح أبيض أعده مسبقًا إلى أن خارت قُواها، وسقطت أرضا، ولم يستكن فاستتبع بذلك، وألقاها بمصرف كائن بمحل ارتكاب الجريمة، قاصدا من ذلك قتلها.

كما قتل المجني عليها ابنته فريدة محمد وليد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها خلاصًا منها، خوفًا من افتضاح أمره عقب قتل المجني عليها سالمة، بأن حملها مستغلا كونها رضيعة، وإلقائها بالمصرف مكان الواقعة.

استئناف ابنة رشوان توفيق لرفض بطلان بيع فيلا بأكتوبر

أجلت الدائرة العاشرة مدنى استئناف عالى جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، لجلسة 21 سبتمبر لتقديم أصل صحيفة الاستئناف.

وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".

محاكمة مندوب أمن وأخرين لاتهامهم بقتل عامل بـ 15 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة مندوب أمن وسائق توك توك وشقيقتين لإتهامهم بقتل عامل أمن مصنع لسرقته بمدينة 15 مايو لجلسة 20 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

أمر الإحالة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين «جمال.م»، مندوب أمن وحراسة شركة، «عبد الرحمن.م»، سائق توك توك، «نورهان.ع»، جليسة مسنين، وشقيقتها «لبنى»، ربة منزل بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، قام الأول والثانى بقتل المجنى عليه شرف محمد شرف مع سبق الإصرار.

إزهاق روح المجني عليه

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجنى عليه وأعدا لذلك سلاحًا أبيضًا «سكين» وما أن حان الميعاد المتفق عليه مغتمنمين تأمين محل الواقعة للمجنى عليه بمفرده حتى توجه الأول لمحل الواقعة وتبعه الثانى محضرًا الأدوات التى اتفقوا على إعدادها فدلف الأول لداخل المصنع لسابق علم المجنى عليه له وتسامرا حتى أنهى حديثه وانصرف من مكان الواقعة ثم عاد إليه زاعما نسيانه مفاتيحه فتوجه إلى غرفة الحسابات فتبعه المجنى عليه ناهرًا إياه فانقض عليه طعنًا بسلاحه الأبيض المُعد لجرمهما مسبقا بمختلف أنحاء جسده فحاول مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحه أرضا وخارت قواه ولفظ أنفاسه وتأكد من مفارقته للحياة فأحدث رإصابته التى أودت بحياته.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات قيام المتهمتين الثالثة والرابعة بالاتفاق مع المتهمين الأول والثانى على جناية قتل المجنى عليه شرف محمد شرف وأعدت المتهمة الثالثة سلاحًا أبيضًا «سكين» وسلمته للمتهم الثانى.