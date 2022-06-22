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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706313/رانيه-الجزايرلي-تطالب-بوقف-مبروك-عطية-عن-الظهور-فى-الإعلام

تقدمت النائبة رانيه الجزايرلي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، طالبت فيه بوقف الداعية مبروك عطية عن الظهور في اي من وسائل الإعلام، خاصة بعد تصريحاته المستفزة علي حادث ذبح فتاة المنصورة " ان المرأة لازم تتحجب علشان تعيش والا حيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك".

دوت الخليج

رانيه الجزايرلي تطالب بوقف مبروك عطية عن الظهور فى الإعلام

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى البيان العاجل المقدم منها، أن ذلك يعد تحريض وتشجيع علي قتل كل السيدات والفتيات اللاوتي لا يرتدن الحجاب، مما يثير الفتن ويشيع التجرؤ علي القتل بدعوي ان الفتاة هي السبب لعدم ارتدائها الحجاب او النقاب.

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ مبروك عطية بسبب تصريحاته، حول حادث الطالبة نيره أشرف، صاحبة واقعة طالبة المنصورة، والتي قالها خلال فيديو بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الدكتورة مايا مرسي

وقالت رئيس المجلس من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "تذكروا وقوفكم أمام الله…ارفعوا اياديكم عنا...نختصمكم امام الله في الاخرة.. ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا ..نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والارهاب .. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الاعلام والدراما باعمال غير مسؤولة تحرض على مثل هذه الجرائم .. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرر الجريمة .. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها .. خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يرهب بنات مصر وسيداتها.. لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة .. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون".