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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706334/دار-الإفتاء-ترد-على-مبروك-عطية-لوم-الناس-في-المصائب-ليس-من-طريقة-أهل-العلم

علقت دار الإفتاء المصرية، على ما أثاره البعض خلال الفترة الماضية، بعد واقعة قتل "نيرة" طالبة جامعة المنصورة.

دوت الخليج

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب، وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لوم الناس على أي تقصير في وقت المصائب والبلايا، بل الواجب تسليتهم ومواستهم".

وأوضحت في منشور لها على"فيسبوك"، اليوم:"ما اعتاده بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل، من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة وليس له علاقة بالمنهج الصحيح، وفيه تحريض علي العدوان علي المرأة وتحقيرها".

يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، على واقعة قتل نيرة طالبة جامعة المنصورة.

وقال مبروك عطية"عبر فيديو نشره على فيسبوك: "الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان متغريش".

وأضاف:"كل امرأة وفتاة أن ترتدي أوسع ما عندها حتى تخرج من بيتها حتى تشتري الواسع، وأن تتخلص من كل ضيق وتغطي نفسها، استجابة لما أمر به الله، وتحفظ نفسها، قائلًا: "لا عاد في مكان بيردع ولا ناس بيردعوا ولا قانون بيردع..صوني نفسك بقى وحافظي على عمرك وألغي الموبايل أبو كاميرا من الوجود".

دار الإفتاء ترد على "مبروك عطية": لوم الناس في المصائب ليس من طريقة أهل العلم

وتابع: هناك بعدا آخر للحجاب ليس بعدًا دينيًا وإنما هو بعد خبرة بالمجتمع "في بيئة ما بتعتبرش.. بتشوف كل يوم جرائم قتل وفظائع ومحاكم بتحول الأوراق للمفتي ومفيش فايدة..حافظي على روحك..خافي على عمرك...حواليكي كلاب وديابة.

وأمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها "نيرة" عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.