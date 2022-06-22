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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /706315/هنا-موعد-صرف-مرتبات-شهر-يوليو-2022-للمعلمين

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، تصدرت الأعلى بحثًا على مؤشرات جوجل، بعد تزايد معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

مرتبات شهر يوليو 2022

وينشر موقع دوت الخليج، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، وموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لكل جهة من الجهات الحكومية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للمعلمين

يبحث العاملون بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، حيث قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2022، للعاملين 33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل.

كما يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لـ33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، ويتم صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

موعد زيادة مرتبات شهر يوليو 2022

كما ينتظر الكثير موعد زيادة مرتبات شهر يوليو 2022، والتي تم بالفعل صرفها ضمن مرتبات شهر أبريل الماضي 2022، أي قبل المدة المحددة لزيادة المرتبات بـ3 أشهر، ويرجع ذلك إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف زيادة المرتبات في شهر أبريل بدلًا من يوليو 2022، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لتخفيف العبء على المواطنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في زيادة الأسعار.

رفع الحد الأدني للأجور

مع زيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700 جنيه، والحد الأدنى للدرجة العالية 6300 جنيه، والحد الأدنى لدرجة مدير عام 5100 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الأولى 4500 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الثانية 3900 جنيه، والحد الأدنى للدرجة لثالثة 3420 جنيها، والحد الأدنى للدرجة الرابعة 3180 جنيها، والحد الأدنى للدرجة الخامسة 2940 جنيها، والحد الأدنى للدرجة السادسة بـ2700 جنيه، جدول زيادة المرتبات 2022.

بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2022

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة في 33 وزارة وهيئة حكومية، كما يتم اليوم الأربعاء، صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لباقي الوزارات والجهات في أيام 23 و24 و25 يونيو لكل العاملين بالدولة.