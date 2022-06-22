انت الان تتابع خبر صدور بيان يحذر المواطنين من سرقة منازلهم .. الداخلية تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية، عن حقيقة صدور بيان يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، وهي الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، وبعض من المواقع الإلكترونية.

حقيقة صدور بيان يحذر المواطنين من سرقة منازلهم:

ويكون ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، وذلك من أجل كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور بيان منسوب للوزارة يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم.

وأيضا تضمن البيان عدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي، يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية بشكل مجاني، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

وأتضح من خلال الفحص والتحريات، عدم صحة تلك الادعاءات وإن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وأخبار تم نشرها منذ عدة سنوات، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الشائعات.