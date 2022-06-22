انت الان تتابع خبر التقديم للصف الأول الثانوي 2023 .. الشروط سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن كيفية التقديم للصف الأول الثانوي 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وسنتعرف في هذا التقرير على شروط التقديم والأوراق المطلوبة أيضا، والتي تكون على النحو التالي:
الأوراق المطلوبة وشروط التقديم للصف الأول الثانوي:
- يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي لعام 2021/2022.
- ألا يزيد السن على 18 سنة.
- تقديم ملف التقديم للصف الأول الثانوي.
- شهادة نجاح الشهادة الإعدادية.
- شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية وصورتان منها.
- عدد 6 صور، و2 صورة بطاقة ولي الأمر.
- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه وطابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمة فئة عشرة جنيهات.
- صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام
- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة، إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.
- الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، إحضار ما يفيد عمل والده أو والدته بالتربية والتعليم.
- دوسيه بلاستيك يوضع بداخله الملف.