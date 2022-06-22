انت الان تتابع خبر التقديم للصف الأول الثانوي 2023 .. الشروط سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن كيفية التقديم للصف الأول الثانوي 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وسنتعرف في هذا التقرير على شروط التقديم والأوراق المطلوبة أيضا، والتي تكون على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة وشروط التقديم للصف الأول الثانوي: