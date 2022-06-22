انت الان تتابع خبر نصائح من الصحة للشباب للتعامل مع ضغوط الحياة .. الاتصال بهذا الرقم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، العديد من النصائح للشباب للتعامل مع ضغوط الحياة، وذلك لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية، وذلك من خلال بيان رسمي للوزارة.

نصائح من الصحة للشباب للتعامل مع ضغوط الحياة:

وقالت انه يجب على الشباب الاستفادة من خبرات المتخصصين للتعامل مع الضغوط الحياتية التي يمكن أن تؤثر على الحالة النفسية، ويوجد خط ساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وهو 16328.

حيث إن ذلك الخط يقدم كافة الاستشارات النفسية، وتكون على مدار 24 ساعة، عن طريق أكبر المتخصصين في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويساعد المتخصصين الشباب بشأن محاولات انتحار وإيذاء بدني وسلوكيات عنيفة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه يجب على الشباب التواصل مع الآخرين، وطلب المساعدة منهم عند احتياجهم لذلك، كما يجب أيضا الاعتناء بالنفس وضرورة الاهتمام براحة الجسد، وتعلم مهارات جديدة.