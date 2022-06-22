محافظ بنى سويف يتابع نتائج ورش عمل وحدة السكان لتنفيذ خطة الدولة التنموية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم نتائج ورش العمل والاجتماعات التى تنفذها وحدة السكان بمراكز المحافظة السبعة للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتى من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة بجانب القضايا السكانية المختلفة.





جاء ذلك عقب إطلاعه اليوم الأربعاء، على تقرير وحدة السكان التى تم تشكيلها لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وذلك فى ضوء توجيهات الوزارة بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

كما تابع غنيم جهود وحدة السكان لتحسين الخصائص السكانية، فى إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030 لاسيما بمحور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك بالتوازى مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة فى مختلف القطاعات.

وأكد أهمية مواصلة جهود اللجان المعنية التى تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية واستمرار هذه الجهود للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة؛ لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التى تنفذها الدولة.

وأشار إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وكافة الجهات المعنية والشريكة وجهود المجتمع المدنى فى هذا الشأن، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التى تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشودة.

من جهته.. قال رئيس وحدة السكان قرنى عبد الحليم إنه تم عقد ندوة بمركز شباب قرية دموشيا بمشاركة 42 سيدة بالتعاون مع القومى للطفولة والأمومة، وتناولت موضوع أضرار وتداعيات الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها وعلاقة النمو السكانى بالجوانب الاقتصادية.

وأشارت إلى أضرار الزواج المبكر وزواج القاصرات والجوانب الصحية والقانونية والدينية والأمية وتأثيراتها السلبية فى انتشار مفاهيم وأفكار مغلوطة عن تنظيم الأسرة والإنجاب.