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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706312/القوات-المسلحة-تنظم-ندوة-تثقيفية-بالتعاون-مع-وزارتي-الزراعة-والتعاون-الدولي

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتي الزراعة والتعاون الدولي.

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حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الدور التوعوى لكافة الوزارات، وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية.

حيث استعرض الدكتور محـمد علي فهيم رئيس مركز المعلومات بوزارة الزراعة، عدد من الموضوعات لجهود الدولة المصرية وخططها المستقبلية لتنمية قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضي بالدولة.

كما ألقت راندا حمزة مساعد وزير التعاون الدولي، كلمة استعرضت خلالها الدور الذى تقوم به الوزارة بمختلف قطاعات الدولة, كما وجهت الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدور الفعال الذي تقوم به لتوعية أبنائها بما تقوم به الوزارات فى شتى المجالات.

العبور بمصر إلى مستقبل أفضل

وأدار مسئولوا الوزارتين حلقة حوار مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم، والتي أبرزت الفهم والوعي والإدراك الصحيح لمقاتلي القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات، وقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية الوطنية لتوفير مناخ تثقيفي وتوعوي، يهدف لإطلاع الشعب المصري على إستراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.