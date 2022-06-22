انت الان تتابع تفاصيل خبر مجمع النيابات الإدارية.. رئيس الهيئة ووفد يزورون محافظة الإسكندرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706311/مجمع-النيابات-الإدارية-رئيس-الهيئة-ووفد-يزورون-محافظة-الإسكندرية

قام المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، بزيارة اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر محافظة الإسكندرية.

هذا وقد حضر اللقاء، كل من المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار العاقل غريب - مدير مكتب فني الإسكندرية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم - مدير مكتب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات محافظة الإسكندرية.

مجمع النيابات

وخلال اللقاء، أكد المستشار عزت أبو زيد - رئيس الهيئة، على الدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ وقيادات محافظة الإسكندرية لسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع النيابات الإدارية بالمحافظة المقرر افتتاحه قريبًا.

مكافحة الفساد

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

درع المحافظة

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، درع محافظة الإسكندرية للمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية .

ال عدل تطلق خدمة الكترونية لاستقبال شكاوي وبلاغات جرائم الكسب غير المشروع

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع , والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.

وقال وزير العدل ان القرار ياتي تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية .

وتم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب (whats APP ) لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع , أو من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i6 , أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code التالي .

واكدت وزارة العدل ان القرار ياتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه , واستمراراً لنهجها في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي , والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة .

استئناف ابنة رشوان توفيق لرفض بطلان بيع فيلا بأكتوبر

أجلت الدائرة العاشرة مدنى استئناف عالى جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، لجلسة 21 سبتمبر لتقديم أصل صحيفة الاستئناف.

وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".