بعد زيارته مصر..ولى العهد السعودي يغادر الأردن متوجها لتركيا

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706304/بعد-زيارته-مصرولى-العهد-السعودي-يغادر-الأردن-متوجها-لتركيا

غادر ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا من أجل عقد مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دوت الخليج

اتفاقيات ثنائية مرتقبة بين البلدين

وستجري مراسم اللقاء بين ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ومن المقرر خلال هذا اللقاء أن يتم تناول عدد من الملفات السياسية والأقتصادية كما انه من المتوقع أن يقوم كلا البلدين بتوقيع اتفاقيات فى مجالات مختلفة.

وخلال اللقاء سيتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وتركيا فى مختلف المجالات والقطاعات مثل التجارة والسياحة والصحة والصناعات الدفاعية كما انه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الأتفاقيات بين البلدين خلال زيارة ولى العهد السعودي إلى تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام خلال ابريل الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية من أجل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين

ومن الجدير بالذكر أن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد بدأ جولته بزيارة عدد من الدول يوم الأثنين والتي شملت مصر والأردن لتختتم محطاته بزيارة تركيا.