التعليم: 30 يوليو موعد امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:26 مساءً - كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى ، موعد امتحان الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية 2022 موضحا أنها ستبدأ 30 يوليو المقبل.

وأضاف، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مازال التصحيح جاريا بالنسبة لامتحانات الدور الأول، وليس هناك تاريخ محدد حتي الآن لإعلان النتيجة، ولكن يوجد اقترح لها ليتم إعلانها أوائل شهر يوليو 2022، متابعا: مقترح نتيجة الدور الثانى أواخر شهر أغسطس 2022.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما وصل عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.