حياة كريمة.. «صحة المنيا» تنظم قافلة علاجية لـ1954 مواطنا بمركز ملوى

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أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة صحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى روح بمركز ملوى، يومى 20 و21 من يونيو الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.
وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1954 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 402 حالة جراحة، و415 حالة أطفال، و266 باطنة، و140 قلب، و87 نساء، و142 أسنان، و294 جلدية، و165 أنف وأذن، و43 تنظيم أسرة، فضلا عن عمل 173 تحاليل مختلفة، وعمل 21 حالة موجات صوتية، وعمل 3 حالات آشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ79 مترددًا، وإجراء خلع أسنان لـ13 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 55 حالة لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحى لـ124 مترددًا.
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