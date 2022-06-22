توريد 167 ألفا و790 طنا من الأقماح لشون وصوامع أسيوط

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 167 ألفا و790 طنا من محصول القمح المحلى الموردة حتى الآن إلى 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.





ووجه المحافظ في بيان اليوم الأربعاء، بتكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين والمتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأشار سعد إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى على أن يكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين وتقديم كل التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول على أن يتم تذليل كل العقبات فى سهولة ويسر وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه وصل إلى الشون والصوامع 167 ألفا و790 طنا و659 كيلو جراما من الأقماح المحلية، لافتة إلى استمرار استلام الأقماح بكل الأماكن حتى يوم 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز وذلك بمتوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 18 إردبا للفدان.