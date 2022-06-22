بنك القاهرة يقدم شهادة البريمو إكسترا بعائد كبير.. دوت الخليج ينشر تفاصيلها

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706303/بنك-القاهرة-يقدم-شهادة-البريمو-إكسترا-بعائد-كبير-تحيا-مصر-ينشر-تفاصيلها

أعلن بنك القاهرة عن تقديم شهادة البريمو إكسترا بعائد كبير ودورية صرف بين شهرية أو ربع سنوية يكون لـ عملاء بنك القاهرة الحرية في اختيارها، ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة البريمو إكسترا بعائد كبير والأوراق المطلوبة للتقديم.

شهادات بنك القاهرة يوفر بنك القاهرة شهادة البريمو إكسترا الجديدة ذات العائد الثابت ليكون 13.25% لدورية صرف العائد شهريًا، و13.5% لدورية صرف العائد ربع سنويًا، ومدتها 3 سنوات والشهادة قابلة للتجديد بدورية عائد (شهري – ربع سنوي).‏ تفاصيل شهادة البريمو إكسترا الجديدة من بنك القاهرة - يبلغ الحد الأدني لربط الشهادة 10000 جنيه. - مدة الشهادة تكون 3 سنوات.‏ - ثابت يحسب من اليوم التالي لربط الشهادة.‏ - يمكن للعميل استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار‎‎الشهادة.‏ - يمكن للعميل الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الشهادة.‏ الأوراق المطلوبة للتقديم على البريمو إكسترا الجديدة من بنك القاهرة - في حالة أن تكون عميل بنك القاهرة لاتحتاج أوراق. - إذا كنت من غير عملاء بنك القاهرة تقديم الآتي: - شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر. ‏ - ورق إثبات شخصية. - إيصال مرافق حديث بالعنوان الحالي.

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