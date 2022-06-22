بعد عرض موازنة 22/23..النائبة ريهام عبدالنبي تطالب بإقالة الحكومة الحالية "عمرها الافتراضي انتهى"

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706301/بعد-عرض-موازنة-2223النائبة-ريهام-عبدالنبي-تطالب-بإقالة-الحكومة-الحالية-عمرها-الافتراضي-انتهى

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع "حياة كريمة" عندما بدأ لم يقم على خطة زمنية محددة بشأن المراحل التي سيتم خلالها التنفيذ، متسائلة بشأن المواعيد المحددة للتنفيذ بشأن حياة كريمة في مجلس النواب؟

دوت الخليج

النائبة ريهام عبدالنبي تطالب بإقالة الحكومة الحالية "عمرها الافتراضي انتهى”

كما تساءلت "عبدالنبي" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الأربعاء، لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو "المحور الاقتصادي"، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، قائلة: لماذا نضع ٩٠ مليار جنيه في مشاريع الإسكان الاجتماعى بدلا من توجيهها إلى التعليم والصحة.

وطالبت عضو مجلس النواب بإقالة الحكومة الحالية، مستطردة "هذه الحكومة عمرها الافتراضي انتهى".

وكان الحزب تقدم بملاحظات عديدة بعدم وجود زيادة حقيقة في مخصصات الدعم السلعي والنقدي (تكافل وكزامة)، وعدم استجابة زيادة مخصصاتها في الموازنة للارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار الكبير هذا العام، مما يشير إلى أن القيمة الحقيقة لبنود الدعم قد انخفضت عن العام الماضي بقيمة تمثل على الأقل قيمة التضخم البالغ حتى هذا الشهر ١٤.٥٪ على أساس سنوي.

في بنود التعليم والصحة،أوضح الحزب عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية البالغة ٦٪ & ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي على التوالي، وعدم استطاعة وزارة المالية أن تعطي بيان دقيق بتفاصيل حساب تلك البنود، وكيفية وصولها للنسب الدستورية، ولا يوجد طريقة للوصول لتلك النسب إلا بتحميلها ببنود مثل خدمة الدين وبنود لا تمت للتعليم والصحة بعلاقة مباشرة. ويرى الحزب أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا ببناء الانسان المصري، وكل التجارب الاقتصادية الناجحة السابقة للاقتصاديات الناشئة في الماضي مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لم يكن ليكتب لها النجاح إلا بتركيز الأولويات في البداية على بناء الانسان من خلال الانفاق على بنود التعليم والصحة، وتلاها التنمية الاقتصادية المستدامة.