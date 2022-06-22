أحدث ظهور لـ«جارة القمر» فيروز برفقة نجليها في القداس السنوي لعاصي الرحباني

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706300/أحدث-ظهور-لـجارة-القمر-فيروز-برفقة-نجليها-في-القداس-السنوي-لعاصي-الرحباني

نشرت ابنة جارة القمر فيروز أحد صورة لها برفقة نجليها في القداس السنوي لعاصي الرحباني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم أحدث ظهور لجارة القمر بواسة ابنتها ديما الرحباني

أحدث ظهور لفيروز

ونشرت ديما صورة والدتها برفقة أخواتها زياد، وهلي الرحباني، وعلقت على الصورة: “فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي)، الثلثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة، كنيسة السيّدة - المحيدثة - بكفيا كنيسة العاصي، القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني (إختي)، مع الصديق الأبونا ملحم”.

وجدير بالذكر، أن انفعلت ابنة الفنانة القديرة فيروز، بعدما تداول الجمهور فيديو للمطربة إليسا وهي تغني أغنية والدتها “حنا السكران” خلال حفل "ليلة أمل" مع الموسيقار أسامة الرحباني في بيروت.

ابنة فيروز تغضب من خطأ إليسا: “شيئ زي الكابوس”

وظهر في المقطع الذي نشرته ابنة فيروز على صفتحها بموقع التوصال الاجتماعي “فيسبوك” وهي تغني مقطع من أغنية “حنا سكران” وبدلا من أن تقول :يغني وتحزن بنت الجيران"، قالت: "يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان عم يزبط بنت الجيران".

وكتبت ابنة فيروز معلقة على هذا الخطأ الذي ارتكبته إليسا، فقالت: “يعني بيكون الواحد عايش بأمان الله وومرتاح وناسي الله اللي خلقن، بيطلعلو حدا يحطّلو ع صفحتو شي ما بعرف شو فينا نسميه! والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي إسمو متل الحلم او متل الكابوس هيك شي!”

وتابعت: “فهمت ليه الكل كان ناطر قول شي! وما كنت ناوية لا شوف ولا قول إنما شرّف المقطع لعندي ما عاد فيني ما قول! اللي رح قولو ما ح يكون طويل، لأن مانو محرز أعطيه أكتر من كلمتين نضاف من وقتي ومن حجمه! ويمكن تتفاجاؤوا باللي رح قولو!".

ابنة فيروز: الخطأ مش على إليسا الخطأ على اللي سمحلها تغني هذا الإرث

وأضافت ابنة فيروز حديثها غاضبة: “: الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع، ومعتقد حاله، بيحق له يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز، ومعتقد يحق لّه يشوّه يبهدل هالإرث براحتو بدون حسيب ولا رقيب، وهالشي كله فقط لأن عبقري متل زياد أعاد بعض الأغاني! فإعتقد الطبل إنه هو كمان عبقري ووريث، ويريد يعيد نفس الأغاني! كما وإني كنت أكيدة انو إستقواء اليسا بالمرّات السابقة كان مدعوم بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح! بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين!”.